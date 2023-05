Drei-Brüder-Schacht Freiberg: Förderverein bekommt Hilfe von einstigen Trabi-Veredlern

Zeit, dass sich was dreht in Freiberg: Tief unter der Stadt harrt seit Jahrzehnten ein stillgelegtes Wasserkraftwerk aus. Auf immer und ewig, wie es scheint. Nun keimt leise Hoffnung, die Anlage neu in Betrieb zu nehmen. Das Zeitfenster, in dem das denkbar wäre, schließt sich allerdings bald.