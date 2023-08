Energiewende in 270 Metern Tiefe: Kretschmer unterstützt Reaktivierung von stillgelegtem Kraftwerk in Freiberg

Seit Jahrzehnten schon ringt ein Förderverein am Drei-Brüder-Schacht im Freiberger Ortsteil Zug südlich der Stadt um die Wiederinbetriebnahme des alten Wasserkraftwerks. Das war 1914 in Betrieb gegangen, als Nachfolgeprojekt des 1913 eingestellten Silberbergbaus. Für die Turbinen war in 270 Metern Tiefe eine eigene Kaverne aufgefahren wurden. Der dort erzeugte Strom ermöglichte den Beginn der Industrialisierung des einstigen Bergbau-Reviers Freiberg/Brand-Erbisdorf. Nach mehrmaligen Umbauten ging das Kraftwerk aber 1972 vom Netz. Die Turbinen und Generatoren verblieben in der Kaverne. Sie waren erst im Vorjahr neu gegen Rost und Korrosion konserviert worden.

Auch hat der Förderverein eine Machbarkeitsstudie für das Projekt in Auftrag gegeben, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Die Hürden sind allerdings hoch. So stellt sich die Frage, ob die seit 50 Jahren ruhenden Turbinen und Generatoren wirklich wieder flott gemacht werden könnten. Denkbar ist für den Verein aber auch Kleinwasserkraftwerk, dessen Leistung im Winterhalbjahr den Wärmebedarf der übertägigen Anlagen des Drei-Brüder-Schachts zu einem guten Teil abdeckt. Doch auch dafür bräuchte es Zustimmung des Denkmalschutzes wie der Unesco. Und auch genügend Wasser.

Sanierungsarbeiten im Rothschönberger Stolln