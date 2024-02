Ortsumgehung und Autobahnzubringer Freiberg: Politiker machen Druck bei Michael Kretschmer

In einem offenen Brief fordern Politiker aus Freiberg, Umland und aus dem Erzgebirge eine bessere Anbindung der Region an den überregionalen Straßenverkehr. Die Kritik nach 30 Jahren Planung ist groß.

