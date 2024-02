Wie weiter mit Ortsumgehung und Autobahnzubringer für Freiberg?

2030 sollen täglich über 1000 Lkw auf der B 101 durch Freiberg rollen. - Welcher Plan hilft gegen einen Verkehrskollaps? Die Jahrzehnte alten Pläne für eine Entlastung kommen nun wieder ins Gespräch.

Seit Jahrzehnten gibt es Pläne für eine Ortsumgehung für Freiberg und für einen Ausbau der Bundesstraße 101 Richtung Autobahn – nun soll das Thema wieder ins Gespräch kommen. In einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 8. Februar im DBI in Freiberg geht es um die Wege durch und vorbei an der Kreisstadt.