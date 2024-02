Drei Tipps vom Sicherheitstag in Freiberg: Von Enkeltrick bis Falscher Polizist

Gemeinsam luden die Stadt und das Polizeirevier Freiberg als Teil der Allianz Sichere Sächsische Kommunen zum ersten Sicherheitstag in die Nikolaikirche. Die Resonanz war überwältigend.

Der Andrang zum ersten Sicherheitstag in der Freiberger Nikolaikirche am Dienstag war überwältigend. „Das hätte ich nicht erwartet“, sagt eine Polizistin. 450 Reservierungen habe es vorab gegeben. Das Angebot, gemeinsam von der Stadt und dem Polizeirevier Freiberg initiiert, richtet sich vor allem an Senioren, die mit Enkeltrick und...