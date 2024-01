Trickbetrügern einen Schritt voraus: Stadt Freiberg organisiert erstmals Sicherheitstag für Senioren

Der Freiberger Sicherheitstag soll als neues Veranstaltungsformat Seniorinnen und Senioren zum Thema Sicherheit aufklären. Ab sofort können Plätze für die kostenfreie Veranstaltung reserviert werden.

Freiberg.

Auch in Freiberg fallen immer wieder Senioren auf Trickbetrüger herein. Im Sommer letzten Jahres gab es mehrere Fälle, bei denen sich angebliche Heizungsableser Zugang in Wohnungen verschafft haben. Die Stadt Freiberg möchte dem entgegensteuern und organisiert erstmals einen Sicherheitstag für ältere Menschen. Dieser findet am Dienstag, 6. Februar, 14.30 Uhr in der Nikolaikirche statt. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist dennoch notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit. Möglich ist diese ab sofort in der Tourist-Information am Schloßplatz.