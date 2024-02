Einbrecher verwüsten mehrere Firmengebäude in Großschirma

Auf der Suche nach Bargeld durchwühlten die Täter mehrere Schränke und versuchten, einen Tresor aufzubrechen. Schaden: mehrere tausend Euro.

Großschirma.

Die Polizei sucht Zeugen zu Firmeneinbrüchen, die sich in der Nacht zum Donnerstag in Großschirma ereignet haben. In einem Büro am Wiesenweg wurden demnach mehrere Schränke durchwühlt. Zudem versuchten die Einbrecher, einen Tresor aufzuhebeln. Zuvor hatten sie die Eingangstür aufgebrochen. Schaden: rund 2500 Euro. Offenbar zogen die Diebe ohne Beute ab. In derselben Nacht wurde bei einer Firma Am Pappenwerk in unmittelbarer Nähe eingebrochen. Die Täter durchsuchten alle Schränke und stahlen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Sachschaden: rund 2000 Euro. Auch in den angrenzenden Werkstatthallen wurden die Zugangstüren gewaltsam aufgebrochen, aber vermutlich nichts entwendet. Hinweise unter Telefon 03731 700. (bk)