Einbruch bei Firma an Erzstraße in Brand-Erbisdorf: Mehr als eine Tonne Feinzinn gestohlen

Laut Polizei muss es sich um mindestens drei Täter handeln. Es werden Zeugen gesucht.

Brand-Erbisdorf.

Mehr als eine Tonne Feinzinn im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte aus einer Firma an der Erzstraße in Brand-Erbisdorf gestohlen. Als Tatzeitraum wird Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 5.45 Uhr, angegeben. Bei den Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass mindestens drei Täter agiert haben müssen. Zunächst hatten sie eine Mauer zum Betriebsgelände überwunden, anschließend eine Fensterscheibe der Werkhalle eingeschlagen, um in die Halle zu gelangen. Offenbar verluden die Täter das Metall teilweise in einen silbernen VW Touran und flüchteten, schildert die Polizei. Aufgrund der Masse des Stehlgutes sei es naheliegend, dass die Metalldiebe mit mindestens einem weiteren Fahrzeug vor Ort waren. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht zum Dienstag in der Erzstraße oder im Nahbereich Beobachtungen gemacht? Wem ist in Tatortnähe ein silberner VW Touran aufgefallen, in dem sich mehrere Personen befanden? Hinweise unter Telefon 03731 70-0. (bk)