Einbruch in Dreiseithof in Freiberg: Polizei stellt mutmaßlichen Dieb

Am Tatort war ein Fahrzeug aufgefallen. Die Polizei konnte den Nutzer ausfindig machen. In seinem Auto lag Diebesgut.

Freiberg.

Die Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen in die Lößnitzer Straße in Freiberg gerufen. Dort war in einen Dreiseithof eingebrochen worden. Zwei Eingangstüren waren gewaltsam geöffnet worden. Aus einem der Gebäude wurden Werkzeuge sowie Gasflaschen gestohlen. Der Stehlschaden wurde zunächst auf etwa 800 Euro geschätzt. Der einbruchsbedingte Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Am Tatort war laut Polizei ein Fahrzeug aufgefallen. Ein erster Verdacht richtete sich gegen den 34-jährigen Nutzer. Das Fahrzeug stellten Polizisten wenig später unweit des Hofes fest. Darin befanden sich augenscheinlich einige der entwendeten Gegenstände. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (bk)