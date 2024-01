Einbruch in Freiberg: Diebe stiegen in zwei Häuser ein

Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht zum Freitag in Freiberg an der Karl-Kegel-Straße.

In der Nacht zum Freitag kam es in Freiberg auf der Karl-Kegel-Straße zu zwei Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern. Darüber informiert die Polizeidirektion Chemnitz. In beiden Fällen seien die unbekannten Tatverdächtigen auf bislang ungeklärte Art und Weise in das jeweilige Mehrfamilienhaus gelangt, hätten die Vorhängeschlösser der... In der Nacht zum Freitag kam es in Freiberg auf der Karl-Kegel-Straße zu zwei Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern. Darüber informiert die Polizeidirektion Chemnitz. In beiden Fällen seien die unbekannten Tatverdächtigen auf bislang ungeklärte Art und Weise in das jeweilige Mehrfamilienhaus gelangt, hätten die Vorhängeschlösser der...