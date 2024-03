Einbruchsserie in Keller in Freiberg: Erste Zeugen melden sich

In diesem Jahr gab es in Freiberg bereits mehr als 30 Einbrüche in Keller. Eine Ermittlungsgruppe befasst sich mit der Aufklärung. Auch ob der in Falkenau ergriffene mutmaßliche E-Bike-Dieb für weitere Delikte in Frage kommt, wird geprüft.

Nach den gehäuften Kellereinbrüchen in diesem Jahr in Freiberg sind bereits Zeugenhinweise eingegangen. Das sagte Doreen Stein von der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von „Freie Presse". Inwiefern diese Hinweise helfen, Tatverdächtige zu ergreifen, werde nun geprüft. Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg (WG) hatte im Februar eine...