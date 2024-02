Kellereinbrüche in Freiberg: WG lobt Belohnung für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus

Nach gehäuften Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern in den Freiberger Wohngebieten Seilerberg, Wasserberg und Friedeburg will die Wohnungsgenossenschaft Freiberg auch die Hintereingänge mit einem elektronischen Schließsystem ausstatten. Die Türen werden dann per Chip statt mit einem Schlüssel geöffnet. Bild: Steffen Jankowski