Kellereinbrüche auf dem Seilerberg in Freiberg: Wie den Tätern das Handwerk gelegt werden kann

In diesem Monat sind Diebe wiederholt in dem Wohngebiet im Süden von Freiberg unterwegs gewesen. Ein Verdacht kommt auf, dass ein Generalschlüssel im Umlauf sei. Was die Polizei dazu sagt.

Seit Wochen werde immer wieder auf dem Seilerberg in Keller eingebrochen, schlagen Leser aus dem Freiberger Wohngebiet Alarm. In dieser Woche hätten die Diebe auf der Max-Roscher-Straße zugeschlagen, heißt es weiter: „Wir selbst waren letzte Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betroffen." Gestohlen worden seien insbesondere E-Bikes...