Einladung nach Zethau: Ein Abend mit Liedern aus dem Erzgebirge von Anton Günther

Auf ungewöhnliche Weise wird des berühmten Heimatdichters gedacht. Er selbst ist als Holzfigur dabei.

Zu einem ganz besonderen Liederabend lädt die Grüne Schule grenzenlos Zethau am Samstag, den 21. Oktober, ab 19 Uhr in das BHG am Großhartmannsdorfer Weg 1 ein. Der Sänger Richard Glöckner widmet sich dabei, gemeinsam mit der Instrumentalistin Jasmin Sarah Zamoni, dem Liedgut Anton Günthers. Dessen Lieder kennt im Erzgebirge wohl fast jedes...