Eintrag ins Silberne Buch von Freiberg: Alice Merton auf dem Bergstadtfest

Seit April 2012 hat die Stadt Freiberg neben einem Goldenen auch ein Silbernes Buch. In ihm verewigen sich Gäste, die damit auch ein Stück des Stadtgeschehens dokumentieren. Am Samstagnachmittag wurde diese Ehre auch der deutschen Popsängerin Alice Merton zuteil. Im Kaminzimmer des Ratskellers setzte sie ihren Namen in das Buch und schrieb...