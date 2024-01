Ende einer Ära: Traditionsunternehmen in Frauenstein schließt nach 145 Jahren

Die Stadt verliert mit dem Raumausstatterbetrieb Gahmig ein Stück Geschichte. Doch es soll in dem Geschäft am Markt auch einen Neuanfang geben. Was wird das sein?

In Frauenstein geht eine mehr als 145-jährige Firmengeschichte zu Ende. Das Familienunternehmen Gahmig, als Raumausstatter und Lederwarenhändler heute in vierter Generation von Margitta Gahmig betrieben, schließt sein Geschäft. Und dafür gibt es verschiedene Gründe.