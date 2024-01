Endstation Peking: Freiberger erreicht nach 13 Tagen Reise sein Ziel

Transsibirische Eisenbahn, Schneegestöber in Estland, unendliche Weiten der Mongolei: All das erlebte Christian Mädler auf seiner Reise nach Peking. Sein Abenteuer endet in der chinesischen Hauptstadt.

Nach 13 Tagen und 15 Stunden Reise mit Bus und Bahn sind der Freiberger Christian Mädler und seine Schwester Susann am Samstag in der chinesischen Hauptstadt Peking angekommen. Den größten Teil ihrer Fahrt haben beide mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland zurückgelegt.