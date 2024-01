Weltenbummler aus Freiberg fährt mit der Transsib zum Neujahrsfest nach Peking

Christian Mädler macht sich am Sonnabend auf die Reise. Der 35-Jährige spricht weder Russisch noch Chinesisch. Bange ist ihm deshalb nicht.

Am Sonnabend steigt der Freiberger Christian Mädler in seiner Heimatstadt in den Zug. Sein Ziel sei Peking, sagt der 35-Jährige, er werde etwa 14 Tage unterwegs sein. „In Warschau treffe ich meine jüngere Schwester Susann und wir werden gemeinsam mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland fahren.“