Erfolgsrezept Silberstadt-Gutschein: Freiberg gewinnt neuen Partner

Wer auf der Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk ist, der muss in Freiberg nicht verzweifeln. Denn es gibt in der Stadt eine besondere Möglichkeit, mit der man nie daneben liegt.

Über welches Geschenk freuen sich die Familienmitglieder am meisten? In der Vorweihnachtszeit bewegt diese Frage fast jeden. In Freiberg gibt es mit dem Silberstadt-Gutschein eine besondere Möglichkeit, die Suche zu vereinfachen. Außerdem kann die Freude damit doppelt so groß werden, denn der Beschenkte kann sich mit dem Gutschein - in Form...