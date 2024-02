Freiberg lädt zur ersten „Ladies Night“: Shoppen und Genießen am Frauentag

Die Silberstadt bereitet sich auf ein besonderes Shopping-Erlebnis vor. Zum Internationalen Frauentag am Freitag, dem 8. März, lädt sie zur ersten „Ladies Night“ zum Bummel in die Altstadt ein. Von 17 bis 22 Uhr können Besucher zwischen zahlreichen Aktionen und Attraktionen wählen: ob Mode-, Haar- oder Make-up-Styling, kleine Wellnessangebote oder lustige Momente in der Fotobox.

Die Altstadt von Freiberg verwandelt sich am 8. März bis in die Nacht zur Shopping-Meile. Lust auf „Ladies Night“ soll eine gut gefüllte Gutscheintasche machen, die bereits ab Samstag erhältlich ist.

Auf 250 Stück limitierte „Shopping Bag“ ab Samstag erhältlich

Bereits ab Samstag bietet die Tourist-Information die limitierte „Shopping Bag“ zu einem Preis von 10 Euro an, die mindestens fünf Gutscheine enthält, die sich am 8. März in teilnehmenden Geschäfte einlösen lassen. Erhältlich ist sie auch in der Salzgrotte am Dom und der Glückauf Apotheke auf der Petersstraße.

„Statt der üblichen Blumen und Pralinen sind die Taschen eine hervorragende Geschenkidee zum bevorstehenden Valentinstag am 14. Februar oder eben zum Frauentag“, sagt Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos). Weitere Informationen zur Ladies Night gibt die Stadt unter: www.freiberg.de/ladiesnight. (niem)