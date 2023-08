Erfolgsrezept: So punktet Freiberg bei Airbnb und Booking.com

Die Silberstadt hat 2023 so viele touristische Übernachtungen wie in keinem Jahr. Gäste aus aller Welt buchen zunehmend auch privat geführte Ferienhäuser und Wohnungen. Was sind ihre Erfolgsrezepte?

Kultur, eine sehenswerte Altstadt, die historische Welt des Bergbaus, das Unesco Weltkulturerbe sowie aufmerksame Gastgeber - Freiberg zieht auch bei weniger sonnigem Wetter zahlreiche Touristen an. Das zeigen die steigenden Übernachtungszahlen und Buchungen in Hotels sowie bei privaten Vermietern in der Stadt. „2023 haben wir von Januar bis...