Ermittlungen zu Brand in Rechenberg laufen

Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache des Brandes, der am frühen Sonntagmorgen ein Pensionsgebäude an der Straße An der Schanze in Rechenberg-Bienenmühle zerstört hat. "Es gibt noch keine neue Erkenntnisse" erklärte Daniela Koenig von der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag auf Anfrage von "Freie Presse". Auch zur Höhe des Schadens konnte die...