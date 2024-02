Fackelläufer kommen mit dem „Licht der Hoffnung“ nach Freiberg

Bei der Aktion des DRK wird eine Fackel von Ehrenamtlichen durch die Bundesrepublik getragen. Das hat einen besonderen Grund.

Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ des DRK ist derzeit in Sachsen unterwegs. Bei der Aktion wird eine Fackel von Ehrenamtlichen durch die Bundesrepublik getragen. Das Licht soll Ende Juni in Italien ankommen, um dort an der sogenannten Fiaccolata, der internationalen Gedenkveranstaltung zum Ursprung der Rotkreuzidee, teilzunehmen....