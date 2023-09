Fahrradfans aufgehorcht: Am 8. Oktober wird die Tour de Lichtloch zwischen Halsbrücke und Reinsberg eingeweiht

Die prämierte Welterbe-Radtour hat der Verein IV. Lichtloch des Rothschönberger Stollns vorfristig umgesetzt. 51 Kilometer können erradelt werden.

Kräftig in die Pedale treten heißt es am Sonntag, 8. Oktober, 10 Uhr am VII. Lichtloch in Halsbrücke. Dort treffen sich Freunde des Zweirads – ob klassisches Fahrrad oder E-Bike – zum gemeinsamen Anradeln der Tour de Lichtloch. Ausgezeichnet mit dem Förderpreis Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí der Silberstadt Freiberg 2022, hat der...