Familie, Promis, Bombendrohung: Krellers in Freiberg blicken auf drei Jahrzehnte Hotelbetrieb

Seit 30 Jahren gibt es das Hotel Kreller in Freiberg. Mit der Coronapandemie hat das Familienunternehmen die bislang schwerste Zeit hinter sich. Die Jahrzehnte waren ereignisreich.

Eine der spannendsten Eintragungen in das Gästebuch des Hotels Kreller in Freiberg stammt von blaublütiger Hand. In den 1990er-Jahren besuchte der damalige Chef des Hauses Wettin, Maria Emanuel Markgraf von Meißen, jene Stadt, von der seine Vorfahren, dank des ergiebigen Silberabbaus, nicht unwesentlich profitierten. Jenes Gästebuch spielt...