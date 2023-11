Fasching, Martinsfeste und Ofenbau: Was ist in Mittelsachsen am Wochenende los?

Langeweile kommt am Wochenende in Mittelsachsen nicht auf. Denn allerorten wird es am Sonnabend trubelig und ziehen die Narren durch die Gegend. Doch die Region hat noch mehr zu bieten.

Der 11. November markiert jedes Jahr etwas Besonderes: den Auftakt zur fünften Jahreszeit. Heißt: Allerorten wird - meist ab 11.11 Uhr - gefeiert, was das Zeug hält. Das ist in diesem Jahr nicht anders, von Rochlitz über Penig bis hin nach Freiberg und Hainichen: Fast überall holen sich die Narren am Sonnabend den Schlüssel der jeweiligen... Der 11. November markiert jedes Jahr etwas Besonderes: den Auftakt zur fünften Jahreszeit. Heißt: Allerorten wird - meist ab 11.11 Uhr - gefeiert, was das Zeug hält. Das ist in diesem Jahr nicht anders, von Rochlitz über Penig bis hin nach Freiberg und Hainichen: Fast überall holen sich die Narren am Sonnabend den Schlüssel der jeweiligen...