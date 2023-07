Feldbrand in Lichtenberg: 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Eine Strohpresse war nach ersten Informationen Ursache eines Brandes am Samstag im Erzgebirge bei Freiberg. Gegen 15.45 Uhr rückten die Feuerwehren Lichtenberg, Weigmannsdorf/Müdigsdorf, Weißenborn, Werkfeuerwehr Weißenborn, Mulda, Brand-Erbisdorf und Berthelsdorf zu einen Feldbrand am Trassenweg in Lichtenberg aus. Etwa 50 Kameraden löschten...