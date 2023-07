Ferien mit Silbermann in Freiberg: Jugendorgelcamp und cooles Programm für heiße Tage

In der Ferienzeit ist viel los bei der Silbermanngesellschaft in Freiberg. In der ersten Ferienwoche startet das Jugendorgelcamp. Die Jugendlichen bespielen nicht nur die Mittagsmusiken (mittwochs Petrikirche, freitags Jakobikirche, 12 Uhr), sondern es gibt am Freitag auch ein Abschlusskonzert um 19.30 Uhr in der Petrikirche (Eintritt zu den drei...