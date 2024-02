Feuerwehr Freiberg im Einsatz: Schornsteinbrand sorgt für Alarm

Ein Schornsteinbrand am späten Sonntagabend rief in Freiberg die Feuerwehr auf den Plan.

Es war kurz vor 23 Uhr am späten Sonntagabend, als es in Freiberg zu einem Einsatz der Feuerwehr kam. Um die Uhrzeit ereignete sich an der Frauensteiner Straße ein Schornsteinbrand. Im Eingangsbereich einer Doppelhaushälfte war ein dort eingebauter Kaminofen in Brand geraten. Die schnell herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr Freiberg...