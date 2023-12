Feuerwehr und THW in Rothenfurth im Einsatz

Die Schneeschmelze und Regen haben die Wasserstände der Flüsse im gesamten Landkreis zu den Weihnachtsfeiertagen anschwellen lassen. An mehreren Orten kam es zu Problemen.

Regenfälle und Schneeschmelze haben ab dem 24. Dezember die Pegel der Flüsse in Mittelsachsen deutlich ansteigen lassen. So ist beispielsweise die Feuerwehr Großschirma am Heiligabend gegen 17 Uhr zur Muldentalstraße in Rothenfurth gerufen worden. In dem Stadtteil von Großschirma stand ein Keller voll Wasser, das von der Freiberger Mulde...