Keine schöne Bescherung: Hochwasser am Heiligabend rund um Freiberg

Freiberg und Flöha rufen Alarmstufe 1 aus, in Rochlitz, Döbeln und Wechselburg kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Fluten, in Penig ist man auf der Hut. Einsätze gab es unter anderem in Reinsberg, Niederwiesa und Oberschöna. In Döbeln spitzte sich die Lage am Nachmittag zu.