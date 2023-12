Mittelsachsen im Hochwasser-Kampf: Feuerwehr am Heiligabend im Dauereinsatz

Freiberg und Flöha rufen Alarmstufe 1 aus, in Rochlitz, Döbeln und Wechselburg kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Fluten, in Penig ist man auf der Hut. Einsätze gab es unter anderem in Reinsberg, Niederwiesa und Oberschöna. In Döbeln spitzte sich die Lage am Nachmittag zu.

Die Lage ist stabil. Das sagt Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer am Heiligabend. Er dankte nun auf Facebook allen Wehren, allen Bauhöfen, den Teams des Abwasserzweckverbandes Hainichen und natürlich den Leuten vom Landratsamt für ihren Einsatz. „Bisher blieb weitgehend Schlimmeres aus. Wir haben die Pegel im Blick. Dennoch hat es einige... Die Lage ist stabil. Das sagt Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer am Heiligabend. Er dankte nun auf Facebook allen Wehren, allen Bauhöfen, den Teams des Abwasserzweckverbandes Hainichen und natürlich den Leuten vom Landratsamt für ihren Einsatz. „Bisher blieb weitgehend Schlimmeres aus. Wir haben die Pegel im Blick. Dennoch hat es einige...