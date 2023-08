Feuerwerk zur Freiberger Nachtschicht: Test auf dem Obermarkt

Zur Veranstaltung in zwei Wochen sollen am Brunnendenkmal des Stadtgründers die Funken sprühen. Am Donnerstag war Generalprobe.

„Schicht im Schacht is ni!": Unter diesem Motto lädt die Freiberger Nachtschicht am 9. September in Freibergs Altstadt ein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf eine Kneipennacht, Nacht-Shopping und ein vielfältiges Programm auf den Straßen und Plätzen freuen, teilt die Stadtverwaltung mit. Neben dem Eröffnungskonzert...