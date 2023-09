Freiberg: Benefizkonzert für Opfer von Flutkatastrophe im Kongo

Die Benefizveranstaltung findet am Mittwoch in der Petrikirche in Freiberg statt. Organisiert wird sie vom Verein „Hujambo Habari – Schulprojekt Ostafrika“ gemeinsam mit dem Verein Epizentrum Freiberg.

Eine Benefizveranstaltung mit der Band Berggeschrey findet am Mittwoch, 20. September, ab 19 Uhr in der Petrikirche in Freiberg statt. Der Erlös soll den Opfern der Flutkatastrophe vom Mai 2023 im Kongo zugute kommen. Organisiert wird das Konzert von Christine Lickert und Jörg Lehmann vom Verein „Hujambo Habari – Schulprojekt Ostafrika"