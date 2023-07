Freiberg: Bund kürzt Zuschuss für Buntes Haus

Rund 450 Personen im Alter von 55 Jahren und 20 Acht- bis 18-Jährige besuchen jede Woche das „Bunte Haus“ in Freiberg. Das teilt Sophie Helbig mit. Sie ist die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses auf dem Wasserberg. Derzeit gibt es in dem Treff an der Tschaikowskistraße wöchentlich rund 40 regelmäßige Kurse und Angebote. Hinzu kommen...