Freiberg: Diebe haben es auf E-Bikes abgesehen

Die bislang unbekannten Täter entwendeten die E-Bikes aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Wasserberg in Freiberg.

Hochwertige E-Bikes sind in dieser Woche im Wohngebiet Wasserberg in Freiberg entwendet worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Samstag in einer Presseinformation mit. Demnach haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 20.50 Uhr aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der...