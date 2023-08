Freiberg: Drei Verletzte nach Streit im Wohnhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Freiberger Schönlebestraße gab es am Samstagnacht eine Auseinandersetzung.

Drei Personen sind bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Freiberger Schönlebestraße am Samstagnacht leicht verletzt wurden. Laut Polizei wollte sich ein angetrunkener Mann bei einem Bewohner beschweren. Aus dem lauten verbalen Streit, zudem weitere Hausbewohner hinzukamen, wurde eine Auseinandersetzung zwischen dem alkoholisierten...