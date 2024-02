Freiberg: Ehrenamtler hilft beim Beantragen der Rente

Reiner Hoffmann aus Freiberg ist als ehrenamtlicher Versichertenberater für alle Rentenversicherungen tätig. Er unterstützt Ratsuchende kostenfrei.

Die Rentenstelle am Bebelplatz in Freiberg ist geschlossen, persönliche Beratungen sind derzeit nicht möglich. Laut Deutscher Rentenversicherung werden Beratungen per Telefon oder Video angeboten. Auf eine weitere Möglichkeit weist der Freiberger Reiner Hoffmann hin. Er ist ehrenamtlicher Versichertenberater für alle Rentenversicherungen....