Freiberg: Erneut schwere Unfälle mit Radfahrern

In Freiberg wurde ein 57-jähriger Radler auf dem Forstweg schwer verletzt. In Brand-Erbisdorf waren zwei betrunkene jugendliche Fahrradfahrer in einen Unfall mit einem Moped verwickelt.

Nach dem Unfall zwischen Berthelsdorf und Brand-Erbisdorf am Donnerstagabend, bei dem eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde, hat es am Wochenende erneut zwei schwere Fahrrad-Unfälle gegeben. Laut Polizei befuhr am Samstagmorgen ein 57-Jähriger mit einem Fahrrad den Freiberger Forstweg stadteinwärts. Dabei kam er auf abschüssiger Strecke zu... Nach dem Unfall zwischen Berthelsdorf und Brand-Erbisdorf am Donnerstagabend, bei dem eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde, hat es am Wochenende erneut zwei schwere Fahrrad-Unfälle gegeben. Laut Polizei befuhr am Samstagmorgen ein 57-Jähriger mit einem Fahrrad den Freiberger Forstweg stadteinwärts. Dabei kam er auf abschüssiger Strecke zu...