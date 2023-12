Freiberg: Erneut Zigarettenautomat gesprengt

Obwohl die Polizei bislang noch keinen Zusammenhang herstellen kann, ähnelt die Tat einer Explosion, die sich vor einer Woche nur einen Kilometer Luftlinie entfernt ereignet hat.

Erneut haben Unbekannte in Freiberg einen Zigarettenautomat gesprengt. Anwohnern zufolge, die in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr am Friedmar-Brendel-Weg die Explosion gehört haben, geht die Polizei von zwei Tatverdächtigen aus. Der Zigarettenautomat wurde vollständig zerstört, Einzelteile flogen bis zu zehn Meter weit umher. Die Polizei...