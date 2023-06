Freiberg flickt bis in den Juli

Die Flickarbeiten auf den Straßen der Stadt Freiberg werden sich in diesem Jahr wahrscheinlich bis in den Juli hinziehen. Das hat Tiefbauamtsleiter Tom Kunze auf Anfrage von „Freie Presse“ erklärt. Leser hatten sich an die Redaktion gewandt, weil an zahlreichen Stellen in der Stadt noch immer Schlaglöcher an die längst vergangene...