Freiberg: Fünf Bands treten am Samstag auf dem Obermarkt auf

Das Junge Netzwerk Freiberg feiert sein fünfjähriges Bestehen. Laut Veranstalter zählte das Event bis zum frühen Abend rund 200 Besucher. Gegen 19.30 Uhr erfolgte ein Polizeieinsatz.

Auf dem Obermarkt feiert das Junge Netzwerk Freiberg mit einem Festival sein fünfjähriges Bestehen. Fünf Bands und Interpreten treten bis 22 Uhr auf: Solace, Sittendezernat, die Pop-Punkbands Fehlschlag und Out of it sowie der Liedermacher Benni Schurtz. Es gibt Stände mit fair gehandelten Produkten sowie rein pflanzlichen Speisen wie veganem...