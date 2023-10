Freiberg gedenkt der Opfer des Bombenabwurfs

Am Sonnabend 12.40 Uhr läuten die Glocken der Jakobikirche.

Freiberg.

Zum Gedenken an die Opfer des Bombenabwurfs auf Freiberg 1944 lädt die Stadt Freiberg am Sonnabend, 12.30 Uhr an die Gedenkstätte auf dem Donatsfriedhof ein, wo die meisten der Toten dieses Angriffs ihre letzte Ruhestätte fanden. 12.40 Uhr – exakt zu der Zeit, als vor 79 Jahren die Bomben auf Freiberg niederfielen – werden die Glocken der Jakobikirche läuten und damit an den Beginn dieses schicksalsträchtigen Ereignisses erinnern. Am Gedenken beteiligen sich auch die Schüler der Oberschule „Clara Zetkin“: Sie haben sich über Musik dem Thema genähert und werden neben Texten und Gedichten über den Frieden auch „Bella Ciao“ erklingen lassen. Dafür haben sie die Hymne der antifaschistischen Bewegung intoniert. (ug)