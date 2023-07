Freiberg: Großer Andrang beim Familienfest im Tierpark

So zahlreich wie nie sind die Nachwuchs-Leichtathleten aus der Region bei nationalen Titelkämpfen vertreten gewesen. In Stuttgart ermittelten zum Abschluss die Jüngsten in der Altersklasse U 16 ihre deutschen Meister, wobei das Sextett aus Freiberg und Oederan aber nicht vorn mitmischen konnte.