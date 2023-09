Freiberg: Heimspiel für umstrittenen Schriftsteller Uwe Tellkamp

Uwe Tellkamp hat am Freitagabend in Freiberg aus seinem 2022 veröffentlichten Werk „Der Schlaf in den Uhren“ gelesen. Doch es ging um weit mehr.

Der Riese mit einem Fernseher als Kopf speit in breitem Schwall Angst über einen Ertrinkenden, der nach einem Rettungsring mit der Aufschrift „Slavery" greift. Das Wort bedeutet Sklaverei, und das Bild gehört zu den Arbeiten des britischen Karikaturisten Bob Moran, mit denen das Freiberger Forum am Freitagabend die rund 200 Gäste einer...