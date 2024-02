Freiberg: Herderhaus öffnet seine Türen

Bei der Vor-Eröffnung des künftigen Stadtarchivs hatten Interessierte am Mittwochabend die Möglichkeit, sich in dem Komplex an der Herderstraße 2 bis 4 umzusehen.

Zu Rundgängen im künftigen Stadtarchiv hatte die Stadtverwaltung Freiberg am Mittwochabend ins Herderhaus eingeladen. Bereits am Nachmittag hatte es eine Vor-Eröffnung des Komplexes an der Herderstraße 2 bis 4 mit geladenenen Gästen gegeben. Der Grundstein für den Umbau des Hauses war am 11. Juni 2018 gelegt worden. Wie Oberbürgermeister...