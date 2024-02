Freiberg: Im „Bunten Haus“ trifft sich eine „Yu-Gi-Oh“-Gruppe

Die „Yu-Gi-Oh“-Gruppe um Lukas Grimm im Mehrgenerationenhaus in der Tschaikowskistraße auf dem Wasserberg in Freiberg sucht weitere Mitstreiter. Es handelt sich um ein japanisches Sammelkarten-Spiel.

Zu den vielfältigen Angeboten im „Bunten Haus“ in Freiberg gehört die „Yu-Gi-Oh“-Gruppe. Diese Hobby-Liga-Gruppe trifft sich jeden Mittwoch ab 15 Uhr in dem Mehrgenerationenhaus in der Tschaikowskistraße 57 a auf dem Wasserberg. Meist sitzen ungefähr zehn Leute, meist junge Männer, an den Spieltischen. „Die Teilnehmer sind 16 bis 35...