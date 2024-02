Freiberg: Künstlerkreis „Die Kaue“ stellt in der Nikolaikirche aus

Die Exposition wird am 9. Februar 2024 um 16.30 Uhr eröffnet.

In der Nikolaikirche am Buttermarkt in Freiberg wird am Freitag, dem 9. Februar 2024, um 16.30 Uhr die Ausstellung „Die Kaue unterwegs IV“ eröffnet. Der Künstlerkreis „Die Kaue“ hatte sich 1948 in Freiberg gegründet. Nach der politischen Wende wurde er 2006 wiederbelebt und unter dem Vorsitz des Bildhauers Gottfried Kohl ins...