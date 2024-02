Freiberg: Mercedes kracht in Porsche - 25.000 Euro Schaden

Ein teurer Vorfahrtsfehler in der 30er-Zone hat am Sonntagmittag in der Freiberger Humboldtstraße für Aufsehen gesorgt.

Einen teuren Vorfahrtsfehler hat sich am Sonntagmittag ein 47-jähriger Mercedesfahrer in Freiberg geleistet. Wie die Polizei bestätigt, ist er die Buchstraße in Richtung Bahnhof gefahren und auf der Humboldtstraße mit einem Porsche zusammengestoßen, der in Richtung Dammstraße fuhr. Nach dem Zusammenprall drehten sich die Fahrzeuge, berichtet...