Freiberg: Meyer Burger begrüßt 169 Bewerber

Das Speed-Dating bei Meyer Burger in Freiberg "war ein voller Erfolg". Dieses Fazit hat Dana Ritzmann von der Presseabteilung des Herstellers von Solarstrommodulen gezogen. An den beiden "Zukunftstagen" in der vorigen Woche seien 169 Bewerbungsgespräche geführt worden. Insgesamt hätten sich knapp 200 Menschen gemeldet: "Diejenigen, die keinen...